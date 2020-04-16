88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
SİNOP'ta koronavirüsü yenen 88 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek hasta alkışlarla taburcu edildi.
16.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:53
SİNOP'ta koronavirüsü yenen 88 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek hasta alkışlarla taburcu edildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran erkek hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan hasta, 1 ay sonra koronavirüsü yendi. Hasta, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Kaynak: DHA