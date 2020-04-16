Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

SİNOP'ta koronavirüsü yenen 88 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek hasta alkışlarla taburcu edildi.

16.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:53
88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

SİNOP'ta koronavirüsü yenen 88 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek hasta alkışlarla taburcu edildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran erkek hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan hasta, 1 ay sonra koronavirüsü yendi. Hasta, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sinop, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Haberler ›› Güncel ››88 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:08: Vahit Bingöl: "Özal'ı unutmayacağız" - Haber 18:08: İngiltere'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 729'a ulaştı - Haber 18:08: Tarihi Siverek sokakları restore edilecek - Haber 18:08: Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun tahliye talepleri reddedildi - Haber 18:07: Parklarda vatandaşların bir araya gelmemesi için sulama sistemi aktif hale getirildi - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin