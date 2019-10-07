Haberler » Güncel » Haber

88 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden karın ağrısı şikayetiyle Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen 88 yaşındaki hasta Tası Demir, özel hastanede yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

07.10.2019 22:41
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden karın ağrısı şikayetiyle Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen 88 yaşındaki hasta Tası Demir, özel hastanede yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Reşat Doğan, yaptığı açıklamada, hastanın kalın bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.
Hastayı acilen ameliyata aldıklarını belirten Doğan, "Teyzenin kalın bağırsağını tıkayan timürel bir kitle vardı. Kalın bağırsağının yaklaşık yarısını kaplayan bu kitleyi ameliyatla çıkardık. Hastamızın şu an sağlık durumu iyi." dedi.
Mehmet Hüseyin Demir, annesini başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür etti.
88 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Şemdinli, Hakkari, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Ekim 2019
00:00 Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor
00:00 Afganlı genç, eniştesini bıçakladı
23:58 İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip çıktı
23:58 ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin iyi olduğunu...
23:56 CHP'den Trump'ın Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki
23:55 Kuşadası'nda 45 düzensiz göçmen yakalandı