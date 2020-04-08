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88 yaşındaki kadın istedi, jandarma fidan dikti

TUNCELİ'de, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları güvenlik güçleri tarafından karşılanıyor.

08.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:59
88 yaşındaki kadın istedi, jandarma fidan dikti

TUNCELİ'de, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları güvenlik güçleri tarafından karşılanıyor. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Sakine Almaz'ın (88) isteği üzerine bahçesine jandarma tarafından fidan dikilirken, aynı mahallede yalnız yaşayan Melek Taş'a (75) da polisler sabah kahvaltısını götürdü.

Tunceli 'de koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları Tunceli Vefa Destek Grubu üyeleri tarafından karşılanıyor. Merkez Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Melek Taş ve Sakine Almaz'ın ihtiyaç ve istekleri de hem jandarma hem polis tarafından karşılandı. Tunceli Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret ettikleri Sakine Almaz'ın 'Bahar geldi, bahçeme fidan dikmem gerekiyor. Ben yapamıyorum' dedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, valilik tarafından satın alınan fidanları Almaz'ın bahçesine dikti. Almaz, jandarmaya teşekkür etti.Yine aynı mahallede yalnız yaşayan 75 yaşındaki Melek Taş'ın ise kahvaltısı her sabah polis ekiplerince evine götürülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Tunceli, Güncel
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