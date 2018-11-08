89 Yaşındaki Kore Gazisi Vefat Etti

Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesine bağlı Bozlar
Mahallesi'nde ikamet eden Kore
Gazisi Ali Bayat
vefat etti. Bayat'ın naaşı yarın Bozlar Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
Ali Bayat kimdir?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık
ilçesinde 01.07.1929 tarihinde doğdu. 20.10.1950 tarihinde piyade er olarak 7. Erzincan Piyade
Alayı'nda askerliğe başladı. NATO kapsamında savaşa dahil olan Türk birliklerine katıldı. 1952 yılında terhis olduktan sonra gazilik unvanı aldı. Gazi Ali Bayat tedavi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl
Şehir Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ
Çağlayancerit,Ali Bayat,Kahramanmaraş,Kore
08 Kasım 2018 Perşembe 20:35