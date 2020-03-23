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8x8 amfibik araçla larva mücadelesi

TEKİRDAĞ (İHA) – Süleymanpaşa Belediyesi girilmesi imkansız alanları da mercek altına aldı.

23.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14
8x8 amfibik araçla larva mücadelesi
TEKİRDAĞ (İHA) – Süleymanpaşa Belediyesi girilmesi imkansız alanları da mercek altına aldı. Belediye ekiplerince 8x8 Amfibik ilaçlama aracıyla sazlık, bataklık, göl gölet gibi yerlerde sinek larvası ile etkin mücadele başlatıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Korona virüsüyle mücadele edip her yeri ilaçlarken, temiz bir şehir için sivrisinek larvasıyla mücadeleyi de ihmal etmiyor. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri 8x8 Amfibik ilaçlama aracıyla girilmesi imkansız yerlere girip ilaçlama yapıyor. 8x8 Amfibik ilaçlama aracı ile sazlık, bataklık, göl gölet gibi yürüyerek girilemeyen fakat durgun su ortamı oluşturularak sivrisinek üremesine karşı mücadelede etkin olarak kullanılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Süleymanpaşa, Güncel

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