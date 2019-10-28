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9-0'lık yenilgi sonrası Southampton oyuncuları ve teknik ekip maaşlarını bağışlayacak

Premier Lig ekibi Southampton oyuncuları Leicester City karşısında alınan 9-0'lık yenilgi sonrası maaşlarını bağışlamaya karar verdiler.

28.10.2019 11:38

Premier Lig'de hafta sonu oynanan ve Leicester'ın 9-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından Southampton'lı oyuncular ve teknik ekip, maaşlarını bağışladıklarını açıkladı.

Southampton'ın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 'Hampton'lı oyuncular haftasonunu Staplewood kampüsünde geçirerek sosyal projelerde yer aldı.

12 BİN GENCE DESTEK OLACAK

Oyuncuların kendi aralarında aldığı karar ile bağışta bulunulduğu belirtilirken, bağışta bulunan Saint Vakfı'nın yılda 12.000 gence destek olduğu kaydedildi. Southampton, Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak.

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9-0'lık yenilgi sonrası Southampton oyuncuları ve teknik ekip maaşlarını bağışlayacak

Southampton, Spor


YORUMLAR (3)
SADİO MANE:TEBRİK EDERİM ONURLU BİR HAREKETTİ ! 5 BÜYÜKLERED''E TAVSİYE EDERİM
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4 1
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MESUT:Lig de 2 buyuk var, ne zaman 5 e cikti. Gs ve fb. Gerisi hikaye
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2 2
YORUMCU:keşke gs de böyle olsaydı
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14 1
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