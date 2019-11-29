Haberler » Güncel » 9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi - Haber

9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde, 9,5 kilogram esrar ile yakalanan V.Ç. (27), adliyeye sevk edildi.

29.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:569,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde, 9,5 kilogram esrar ile yakalanan V.Ç. (27), adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulamada İstanbul yönüne giden bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramada 9,5 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V. Ç. adliyeye sevk edildi.



TEM Otoyolu, Narkotik, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:25 Balıkçı barınağında yangın çıktı, 2 çardak ve 3 tekne yandı
12:25 Şiddetli lodos İstanbul Havalimanı'nda uçuşları etkilemedi
12:25 İstanbul'da şiddetli lodos balıkçıları vurdu
12:20 Minikler kitap almaya kumbaralarıyla geldi
12:20 Zabıta ekipleri marketleri denetledi
12:06 Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın evliliğini Aslı Enver hayranlığı mı bitirdi?
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:26:36