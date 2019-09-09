9.9.2019'da 12 çift "Evet" dedi

Bilecik'te evlilik için 9.9.2019 tarihini tercih eden 12 çift bugün nikah salonlarına koşarak "evet" dedi.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bugün nikah hareketliliği yaşanırken, 12 nikahı kıyıldı. Sabah 10.00'da başlayan nikahlar yarım saat arayla akşama 17.30'a kadar devam etti. Unutulmaz bir tarihte dünya evine girmek isteyen çiftler 9.9.2019 tarihinde nikah kıydırırken, nikah salonu bir an olsun boş kalmadı.



"İnşallah Allah tüm sevenler bu anı nasip eder"



Evlenen çiftlerden Arzu Baloğlu, Mustafa Mert Hüner çifti, bugün 9.9. 2019'un yanı sıra ayrı bir gün olduğunu anlatarak, "Bugünü seçmemizin 2 özel anlamı var. Biri tarihin unutulması diğer ise bizim tanıştığımız günün tarihi. 3 sene önce bugün tanıştık. İnşallah Allah tüm sevenler bu anı nasip eder" dediler.



"Unutmayacak özel bir tarih olmasını istedik"



Diğer bir çift olan Mehtap Gedik, Abdullah Kocaman çifti ise "Tarih 9.9.2019 olduğu için bugünü seçtik. Bu tarihin güzelliği akılda kalıcı olması ve kulağa güzel gelmesi. O sebepten dolayı bu tarihi seçtik. Bugün bizim için çok anlamlı. Hayatımızda unutmayacağımız bir tarih. Unutmayacak özel bir tarih olmasını istedik" dediler.



"9.9.2019 tarihinin gün, ay ve yıl olarak uyumlu olması sebebiyle bu günü biraz daha fazla tercih ettiler"



Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü aynı zamanda Nikah Memuru Ahmet Özbek, çiftlerin evlenmek için özellikle bu günü seçtiklerini anlatarak, "Çiftlerimiz bugünün 9.9.2019 tarihinin gün, ay ve yıl olarak uyumlu olması sebebiyle bu günü biraz daha fazla tercih ettiler. Bugün 12 nikahımız vardı. 11 tanesini kıydık birazdan sonuncusunu kıyacağız. Bugün biraz yoğunluk oluştu. Bizde Bilecik Belediyesi olarak çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA