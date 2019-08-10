Haberler» genel» Haber

9 Ağustos 2019 Haberleri

9 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

10.08.2019 00:18 9 Ağustos 2019 Haberleri

Hakan Çalhanoğlu, Manchester City, Dinamo Moskova, Didem Soydan, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18   9 Ağustos 2019 Haberleri
10:54   ASKİ'den kurban atıkları için uyarı
10:52   Depremin ardından vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi
10:48   Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı Çiftçi'den "Dişi hayvan kesmeyin" uyarısı
10:43   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katıldı
10:33   Tatilciler plan yapıyor, o lastik tamir ediyor
10:31   Kebap şişleri bayram için dövülüyor