9 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

SÜPER LİG
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Evkur Yeni Malatyaspor
(Erzurum Kazım Karabekir
)
16.00 Bursaspor- Antalyaspor
(Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor- Fenerbahçe
(Spor Toto Akhisar)
BEŞİKTAŞ
Günü izinli geçirecek olan siyah-beyazlı ekip, Malmö
maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Hatayspor- Boluspor
(Antakya Atatürk
)
13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor
(Ümraniye Belediye Şehir)
16.00 Denizlispor- Gençlerbirliği
(Denizli Atatürk)
19.00 Eskişehirspor- Altay
(Yeni Eskişehir)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.15 Beşiktaş
Sompo Japan- Darüşşafaka Tekfen
(BJK
Akatlar)
17.30 Afyon
Belediyespor-Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu
)
20.00 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe(Cebeci Spor Kompleksi)
EFELER LİGİ
14.00 Halkbank- Arkas Spor
(TVF
Başkent)
15.00 Galatasaray- Ziraat Bankası
(Burhan Felek
)
16.00 İnegöl
Belediyespor- Arhavi
Belediyespor (İnegöl)
17.00 Maliye
Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
FIVB KULÜPLER DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ
12: 00 Eczacıbaşı
VitrA - Praia Clube (3.'lük-4.'lük maçı)
15: 00 VakıfBank - Minas Tenis
Clube (FİNAL)
AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI Türkiye
Erkek ve Kadın Kros Milli Takımları, Hollanda
'nın Tilburg
kentinde düzenlenen 25'inci Avrupa
Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek. Sporcularımız ve yarışacağı kategoriler şöyle;
U20 Kadınlar: Sabriye Güzelyurt
, İnci Kalkan, Derya Kunur, Emine Akbingöl
U20 Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Ramazan Baştuğ, Ahmet Mutlu, Abdullah Özdemir
U23 Kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Yayla Kılıç, Büşra Nur
Koku, Burcu Subatan
U23 Erkekler: Onur Aras
, Ferhat Bozkurt, Ömer Günen, Ramazan Karagöz
Büyük Kadınlar: Yasemin Can
, Tubay Erdal, Özlem Kaya
Büyük Erkekler: Polat K. Arıkan, Aras Kaya, Kaan
Kigen Özbilen, Cihat Ulus
LİBERTADORES KUPASI FİNALİ
22.30 Arjantin
'in River Plate
ve Boca Juniors
takımları Santiago Bernabeu Stadı
'nda karşı karşıya gelecek.
Antalyaspor,Kazım Karabekir
09 Aralık 2018 Pazar 09:18