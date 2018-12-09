09 Aralık 2018, 09:18
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9 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

9 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

SÜPER LİG13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)19.

SÜPER LİG

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Evkur Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor- Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor- Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)

BEŞİKTAŞ

Günü izinli geçirecek olan siyah-beyazlı ekip, Malmö maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Hatayspor- Boluspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor- Altay (Yeni Eskişehir)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

15.15 Beşiktaş Sompo Japan- Darüşşafaka Tekfen (BJK Akatlar) 

17.30 Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe(Cebeci Spor Kompleksi) 

EFELER LİGİ

14.00 Halkbank- Arkas Spor (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray- Ziraat Bankası (Burhan Felek)

16.00 İnegöl Belediyespor- Arhavi Belediyespor (İnegöl)

17.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

FIVB KULÜPLER DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ

12: 00 Eczacıbaşı VitrA - Praia Clube (3.'lük-4.'lük maçı)

15: 00 VakıfBank - Minas Tenis Clube (FİNAL)

AVRUPA KROS ŞAMPİYONASI

Türkiye Erkek ve Kadın Kros Milli Takımları, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen 25'inci Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek. Sporcularımız ve yarışacağı kategoriler şöyle; 

U20 Kadınlar: Sabriye Güzelyurt, İnci Kalkan, Derya Kunur, Emine Akbingöl

U20 Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Ramazan Baştuğ, Ahmet Mutlu, Abdullah Özdemir

U23 Kadınlar: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku, Burcu Subatan

U23 Erkekler: Onur Aras, Ferhat Bozkurt, Ömer Günen, Ramazan Karagöz

Büyük Kadınlar: Yasemin Can, Tubay Erdal, Özlem Kaya

Büyük Erkekler: Polat K. Arıkan, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen, Cihat Ulus

LİBERTADORES KUPASI FİNALİ

22.30 Arjantin'in River Plate ve Boca Juniors takımları Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Antalyaspor,Kazım Karabekir
09 Aralık 2018 Pazar 09:18



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