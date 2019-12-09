9 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa
Ligi'nde Wolverhampton ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda Paris Saint-Germain maçının hazırlıkları sürecek.
TFF 1'İNCİ LİG
19.00 Ekol Göz Menemenspor - Keçiörengücü
YÜZME
19.30 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 de bronz madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular yurda dönecek.
BASKETBOL
ING Basketbol
Süper Ligi
20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Anadolu Efes
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Beşiktaş TRC İnşaat
VOLEYBOL
AXA Sigorta Efeler Ligi
19.00 Bursa B.Şehir Bld. - Sorgun Bld.