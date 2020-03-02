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9 asırlık camide eller Mehmetçik için açıldı

Sivas'ta Selçuklular tarafından inşa edilen 9 asırlık Ulu Cami'de, eller İdlib'te terörle mücadele eden Mehmetçik için açıldı.

02.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:279 asırlık camide eller Mehmetçik için açıldı
'ta Selçuklular tarafından inşa edilen 9 asırlık Ulu Cami'de, eller 'te terörle mücadele eden Mehmetçik için açıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da tüm camilerde sabah namazının ardından, Suriye'de rejim güçlerine karşı başlatılan Bahar Kalkanı operasyonunu gerçekleştirilen Mehmetçiklerimiz için Fetih suresi okunup dualar edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, beraberinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu'da 9 asırlık Ulu Cami'de sabah namazının ardından okunan fetih suresini dinleyip Mehmetçik için dua ettiler. - SİVAS

İdlib, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

2.03.2020 11:42:52