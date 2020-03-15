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9 Avrupa ülkesinden geleceklerin dönüş tarihi öne çekildi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Corona virüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi.

15.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:10
9 Avrupa ülkesinden geleceklerin dönüş tarihi öne çekildi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Corona virüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Avrupa, Ekonomi

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