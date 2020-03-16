9 Avrupa ülkesinden uçuşlar duracak; koronavirüse radikal tedbirler almayan İngiltere listede yok
15 Mart Pazar günü Avrupa ülkelerinden sadece İstanbul’a 100’den fazla uçuş gerçekleşti. Bunlar arasında koronavirüse karşı radikal tedbirler almayan İngiltere de var.
16.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:49
Ankara yeni tip koronavirüs Covid-19 ile mücadele için sıkı tedbirler alırken 18 Mart'tan itibaren 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durdurulacak. Ancak arasında koronavirüse karşı radikal tedbirler almayan İngiltere 'nin de bulunduğu diğer ülkelerden ise seferler devam edecek. Türkiye'de alınan yoğun önlemlere rağmen 15 Mart Pazar günü Avrupa ülkelerinden sadece İstanbul'a 100'den fazla uçuş gerçekleşti. Pazar günü sadece Londra'dan İstanbul'a 11 uçak indi.
18 Mart Çarşamba gününden itibaren ise 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye uçuşlar duracak. Bu ülkeler şöyle: Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda. 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenciler ve turistler ise 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönebilecek.
18 Mart Çarşamba gününden itibaren ise 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye uçuşlar duracak. Bu ülkeler şöyle: Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda. 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenciler ve turistler ise 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönebilecek.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haberler
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz