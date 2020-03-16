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9 Avrupa ülkesinden uçuşlar duracak; koronavirüse radikal tedbirler almayan İngiltere listede yok

15 Mart Pazar günü Avrupa ülkelerinden sadece İstanbul’a 100’den fazla uçuş gerçekleşti. Bunlar arasında koronavirüse karşı radikal tedbirler almayan İngiltere de var.

16.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:49
9 Avrupa ülkesinden uçuşlar duracak; koronavirüse radikal tedbirler almayan İngiltere listede yok
Ankara yeni tip koronavirüs Covid-19 ile mücadele için sıkı tedbirler alırken 18 Mart'tan itibaren 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durdurulacak. Ancak arasında koronavirüse karşı radikal tedbirler almayan İngiltere 'nin de bulunduğu diğer ülkelerden ise seferler devam edecek. Türkiye'de alınan yoğun önlemlere rağmen 15 Mart Pazar günü Avrupa ülkelerinden sadece İstanbul'a 100'den fazla uçuş gerçekleşti. Pazar günü sadece Londra'dan İstanbul'a 11 uçak indi.

18 Mart Çarşamba gününden itibaren ise 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye uçuşlar duracak. Bu ülkeler şöyle: Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda. 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenciler ve turistler ise 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönebilecek.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İngiltere, Avrupa, Dünya

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