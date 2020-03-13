Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi - Ekonomi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00'en itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır" dedi.

13.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

Bakan Turhan yaptığı açıklamada, "3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney Kore ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda 'ya yapılan seferler cumartesi sabah 08.00'en itibaren 17 nisan tarihine kadar durdurulacaktır" ifadelerini kullandı.

THY GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş yasakları ile ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Korona sebebi ile 9 Avrupa ülkesiile 17 Nisan'a kadar seferler durduruldu. Bu ülkelere biletli yolcularımız hiç endişe etmesinler. THY olarak yolcularımıza en iyi şekilde bilet iade, değişiklik hizmeti vereceğiz. Oluşabilecek yoğunluk sebebi ile lütfen endişe etmeyiniz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Hollanda, Avrupa, Ekonomi, Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: TürkiyeSon Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladıSon Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladıSon dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildiHamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Ekonomi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Ekonomi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Ekonomi
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Ekonomi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı