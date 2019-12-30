9 ayda 10 km yeni yol açıldı

ÖNCELİK KONFORLU VE GÜVENLİ YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİ

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, cadde ve sokaklarda alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Her dönem düzenli olarak Beylikdüzü'nde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Mehmet Murat Çalık'ın göreve geldiği günden bu yana geçen 9 aylık süreçte de Beylikdüzü'nün 10 mahallesinde çalışmalarını sürdürdü. Yaz kış hem yayaların hem de araç trafiğinin güvenliği ve konforu için çalışan ekipler ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yol onarım, yol yapım, asfalt kaplama, bordür, tretuvar, yol çizgi, yaya geçidi çizgisi boyama, önce yaya projesi, atık su ve yağmur suyu hattı projelendirilmesi ile uygulanması gibi birçok çalışmayı hayata geçirdi.

Bu sürede ilçe genelinde toplam 174 bin ton alt temel malzeme serilerek açılan 10 km yeni yol ile birlikte; toplamda 303 bin ton hafriyat döküm sahalarına kaldırıldı. Yılsonuna kadar 40 bin tonluk asfalt dökme hedefini aştıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kış aylarında yağmur ve kar yağışının oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirerek Beylikdüzü halkının kentin her noktasına sorunsuz erişimini sağlamak için çalışacağız." dedi. Bu hedefle Başkan Çalık, müdürlük ekipleri ile saha çalışmalarına birebir katılarak tespitlerde bulundu. Yapılan saha çalışmaları ve müdürlük yetkililerinin tespitleri ile ihtiyaç olduğu belirlenen noktalarda asfalt kaplama ve yama olmak üzere toplam 44 bin ton asfalt serimi yaparak bu hedef aşıldı. Ayrıca Beylikdüzü'nde 42 bin metrekare yol çizgi çalışması uygulandı.

ÖNCE YAYA GÜVENLİĞİ

Sürücüler için güvenli ve konforlu seyahat kadar yaya güvenliğine de özen gösteren müdürlük ekipleri, kaldırım ve yaya öncelikli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 10 mahallede de bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmayacak şekilde çalışılan Beylikdüzü'nde; kaldırım ve yaya geçidi çalışmalarının yanı sıra önce yaya uygulaması da yapıldı. Geçen 9 ay içerisinde ilçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda toplam 5 bin 500 metre bordür, 7 bin 300 metre tretuvar, 2 bin 500 metrekare yaya geçidi boyaması ve 200 adet önce yaya projesi uygulandı. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçe genelinde yapılan 3.7 km yağmur suyu hattı yenileme çalışmasının yanı sıra, İSKİ'nin desteği ile 19 km atık su ve yağmur suyu hattı yenileme çalışması da devam ediyor.