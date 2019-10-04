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9 ayda 59 trafik kazası

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 9 ayda 59 trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

04.10.2019 11:049 ayda 59 trafik kazası
Kütahya'nın Simav ilçesinde, 9 ayda 59 trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Simav Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Amirliği istatistiklerine göre, meydana gelen toplam 59 trafik kazanın 37'si yaralamalı olarak tespit edildiği ve 52 vatandaşın yaralandığı, ancak ölümlü kazanın olmadığı belirtildi.

Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, "Trafik Denetleme Büro Amirliğimiz tarafından hazırlanan istatistik bilgilerine göre, 2019 yılının ilk 9 ayında, 11 bin 980 araç ve sürücü sorgulanıp, 2 bin 532 makbuz kesilerek 965 bin 790 TL para cezası yazılmıştır. Geçen yıla göre yüzde 55 oranda kazaların azaldığı, meydana gelen 59 trafik kazasının 37'si yaralamalı olarak tespit edilmiş, bu kazalarda 52 vatandaşımız yaralanmıştır. 5 vatandaşımız yaya olarak kazaya maruz kalırken, ilçemizde hiç ölümlü kaza olmamıştır" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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