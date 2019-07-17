17.07.2019 18:35
Haberler» 3. Sayfa» Haber

9 aylık bebek öldü

9 aylık bebek öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 aylık bebek kundakta ölü bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 aylık bebek kundakta ölü bulundu.

Olay Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi tarafından karnını doyurulan 9 aylık Hamza Yusuf uyutuldu. Annesi aradan biraz zaman geçtikten sonra Hamza bebeği kontrole gitti. Yatağında cansız bir şekilde yatan bebeğini fark eden anne çığlık attı. Annenin çığlığını duyan yakınları ve komşuları minik bebeğin yattığı odaya koştu. Cansız bebeği gören yakınları minik bebeği kendi imkanları ile İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Müdahale edilen minik bebeğin öldüğü tespit edildi. Yakınları fenalık geçirirdi.

Minik bebeğin ölümünü şüpheli bulan savcılık bebeğin cansız bedenini İnegöl Devlet Hastanesi morguna sevk etti. Burada bebeğin otopsisi yapıldı. Minik bebeğin kalbinin durarak hayatını kaybettiği öğretilirken, olayla alakalı soruşturma devem ediyor. Öte yandan minik bebeğinin doğuştan kalp yetmezliği olduğu öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:57   Gürcistan'ta protestocuların polise saldırdığı anlar kamerada
20:52   Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti
20:50   Isparta'da feci kaza: Gelin, kaynana ve kayınpeder hayatını kaybetti
20:49   Evlere camdan giren şüpheli yakalandı
20:42   Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele geçirildi
20:38   Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
20:27   Tunceli'de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama