9 aylık bebekleri muhammed omar'ı şehit veren anne ve baba yaşadıkları acıyı anlattı

YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırı sonucunda harekatın ilk bebek şehidi olan 9 aylık Muhammed Omar'ın annesi ve babası konuştu. Omar'ın, saldırı anında uyuduğunu gözyaşlarına hakim olmakta zorlanarak anlatan anne, Fatina Hadbe, "Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı. Omar'ı bir odada gördüm yaralıydı. Yasmin ve Hale korku ile yan yana oturuyorlardı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. Suriye temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" dedi.

"SURİYE TEMİZLENİP GÜVENLİ HALE GELDİKTEN SONRA TEKRAR ORADA YAŞAMAK İSTERİM"

Hala yaşadığı şokun etkisinde olduğu görülen anne Fatina Hadbe, "Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı. Omar'ı bir odada gördüm yaralıydı. Yasmin ve Hale korku ile yan yana oturuyorlardı. Omar diğer taraftaydı. Allah Türklerden razı olsun onlar bizi hastaneye götürdü. Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Psikososyal destek ekibi sürekli yanımızdaydı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. Suriye temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" diye konuştu.

"EVİN İÇİNDE DUMAN VE ATEŞ VARDI"

Omar'ın babası Muhammed Hani, yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 2 havan mermisinin evlerine isabet etmesi üzerine oğlunun şehit olduğunu, 2 kızının ise yaralandığını belirterek, "Evde yıkımlar oldu dumanlar yükselmeye başladı. Patlama üzerine odaya koştum, çocuklarım yaralı bir şekilde yerdeydi. Omar ağır bir durumdaydı. Evin içinde duman ve ateş vardı. Yasmin'nin durumunun iyi olduğunu yetkililerden öğrendik. Hale'nin durumu biraz kritik. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı.

BABA MUHAMMED: "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'OMAR'IN KANININ YERDE KALMAYACAĞINI' DİLE GETİRDİ"

Muhammed Hani, olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuklarını konuşmalardan tatmin olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Omar'ın kanının yerde kalmayacağını' dile getirdi" dedi.

"AİLENİN YAŞADIĞI BU AĞIR TRAVMAYI ATLATMALARI İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZ İLE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici, 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit edilmesi ve 2 ablasının yaralanmasının ardından Bakanlık olarak aileye devletin tüm imkanlarını sunarak destek verdiğini belirterek, "Ailenin yaşadığı bu ağır travmayı atlatmaları, hayata tutunabilmeleri için kendilerine bütün gücümüz ile destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Bakanlık olarak, devlet olarak ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhammed'in hayatını kaybettiği hain saldırıda, yaralanan ablaları Hale ve Yasmin'nin tedavisi Şanlıurfa Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

