9 aylık hamile olan Alex Morgan’ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi

Kadın futbolunun en başarılı isimlerinden olan Alex Morgan, 9 aylık hamile olmasına rağmen yaptığı antrenmanla görenleri şaşkına çevirdi.

Futbolcu Servando Carrasco ile evli olan ve bebeğini bu ayın sonunda kucağına almaya hazırlanan Morgan, evinin garajında yaptığı antrenmanı takipçileriyle paylaştı.

JUSTIN TIMBERLAKE KAYITSIZ KALMADI: CANAVAR

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiren Morgan paylaşımında, "Günün garaj antrenmanı. Evde kal, motive kal" mesajını yazarken takipçilerinden büyük övgüler aldı. 30 yaşındaki futbolcuya en ilginç tebrik ise ünlü şarkıcı Justin Timberlake'ten geldi.

Morgan'ın videosunu beğenen Timberlake, "Canavar" mesajını yorum olarak yazdı ve ünlü futbolcuyu tebrik etti.