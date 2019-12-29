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9 aylık hamile olduğunu hastanede öğrendi

Bursa'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 33 yaşındaki kadının 9 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Kadın 10 dakika sonra doğum yaparak bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

29.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:54

'nın İnegöl ilçesinde, Acil Servis'e karın ağrısı şikayetiyle başvuran Yasemin A. (33), 9 aylık hamile olduğunu öğrendi. Hamile olduğunu öğrenerek şoke olan kadın, 10 dakika sonra doğumhaneye alınarak erkek çocuk dünyaya getirdi.

4. ÇOCUĞUNA HAMİLE OLDUĞUNU DOĞUMDAN HEMEN ÖNCE ÖĞRENDİ

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Yasemin A., karın ağrısı şikayeti nedeniyle eşiyle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis'ine geldi. Yasemin A.'yı tedaviye alan doktorlar, karın ağrısının nedenini öğrenmek için bir takım test yaptı. Bir süre sonra testlerin sonuçlarını alan doktorlar, Yasemin A.'nın 9 aylık hamile olduğunu tespit etti. Sancı çekmeye başlayan kadın, doğumhaneye götürüldü.

Hamile olduğunu doğumdan 10 dakika önce öğrenen Yasemin A., erkek çocuk dünyaya getirdi. Yasemin A.'nın dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi.

9 aylık hamile olduğunu hastanede öğrendi

Bursa, 3. Sayfa


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