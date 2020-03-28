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9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana polisinin yaptığı operasyonda 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

28.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:29
9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda polis durdurulan bir tırın yakıt deposunda yapılan aramada 300 litre kaçak akaryakıt olduğu belirlendi. N.İ. isimli zanlı gözaltına alındı. Polis daha sonra bir depoya ve bu depo içerisindeki bir kamyonun dorse kısmındaki tanklarda toplamda 4 bin 400 litre kaçak yakıt ele geçirdi. A.B., T.K. ve H.K. isimli zanlıları gözaltına alan polis, başka bir depoda ise 4 bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirerek G.Ö. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Piyasa değeri 41 bin lira olan 9 bin 200 litre kaçak yakıta el konuldu.
Zanlılar ise sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Adana, 3. Sayfa

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9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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