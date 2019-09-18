9. BODRUM Türk filmleri haftası 20 Eylül'de

20-27 Eylül tarihleri arasında sinemaseverler ile buluşacak olan Türk Filmleri Haftası'nın basın toplantısının açılış konuşmasını Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı (SİSAY) Cenk Sezgin yaptı. Sezgin; "Bu yıl Türk Filmleri Haftası'nın 9.sunu gerçekleştiriyoruz. Her geçen sene yenilikler kattık. Bu yıl önceki yıllara nazaran daha çok filmi ve konuğu ağırlayacağız. Bu sene ilk defa konuk ülkemiz var; Kosova. Zana, Aga's House ve Cold November filmlerinin tanıtımını yapacağız."dedi.

20 Eylül Cuma akşamı sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği geceye Gani Müjde'nin söyleşileri tat katarken, bu yıl SİSAY BAŞARI ÖDÜL'ü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla'ya, SİSAY ONUR ÖDÜLÜ Birol Güven ile Mustafa Uslu'ya, SİSAY BASIN ÖZEL ÖDÜLÜ Ali Eyüboğlu'na, SİSAY EMEK ÖDÜLÜ Hakan Bilgin'e ve SİSAY GENÇ YETENEK ÖDÜLÜ ise Hayat Van Eck'ya takdim edilecek

40'a Yakın Film, Vizyon Öncesi Bodrumda!

20 ve 21 Eylül tarihlerinde Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da gerçekleşecek olan CineBodrum Profesyoneller Kuşağı'nda henüz vizyona girmemiş 40 filmin tanıtımı yapılacak.

Naim, Hareket Sekiz, Dijital Esaret, Annem, Müstakbel Aile, Nasipse Olur, Hemen Döneriz, Baba Parası, Bağlılık Aslı, Müfreze, Kosova Filmleri, Cinayet Süsü, DNA Sonun Başlangıcı, Amacı Olmayan gibi 40'a yakın filmin tanıtımı CineBodrum kapsamında yapılacak.

Avrupa Prömiyerleri

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu ve oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer aldığı "Hareket Sekiz", yönetmenliğini Birol Güven ve Emre Kavuk'un üstlendiği, başrollerini Rasim Öztekin ve Özgün Çoban'ın paylaştığı "Dijital Esaret" ve yönetmenliğiniz Mustafa Kotan'ın yaptığı başrollerini Sumru Yavrucuk, Özge Gürel ile Sercan Badur'un paylaştığı "Annem" filmleri 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında

Avrupa Prömiyerlerini gerçekleştirecekler.

Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) Adayı Bodrum'da!

Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filminin tanıtımı ile ilk kez 20 Eylül akşamı sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası, birbirinden özel filmleri ağırlayacak.