9. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu (3)

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni yapıldı.Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulunun düzenlediği organizasyonda, öğrenciler tarafından farklı kategorilerde seçilen "yılın enleri" açıklandı.Üniversitenin güney yerleşkesinde düzenlenen ödül töreninde, THY Avrupa Ligi'nde final oynayan Anadolu Efes "yılın en iyi takımı" seçildi."Yılın en iyi bireysel sporcusu" ödülü, Türk jimnastik tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanan İbrahim Çolak'a verildi.ÖdüllerTörende kategorilere göre verilen ödüller şöyle:Yılın en iyi takımı: Anadolu EfesYılın en iyi bireysel sporcusu: İbrahim Çolak (Milli jimnastikçi)Yılın en iyi antrenörü: Giovanni Guidetti (A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Antrenörü)Yılın en iyi basketbol oyuncusu: Shane Larkin (Anadolu Efes)Yılın en iyi voleybolcu oyuncusu: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet)Yılın en iyi çıkış yapan takımı: BtcTurk Yeni MalatyasporYılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Merih Demiral (Juventus)Yılın en iyi spor yöneticisi: Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor Kulübü ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı)Fair play özel ödülü: Yasemin Adar (Milli güreşçi), Beknaz Almazbekov (Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı)Spora teşvik ödülü: Yarının Sultanları Projesi (Giovanni Guidetti ve Bahar Toksoy Guidetti)Spor kardeşliği ödülü: 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Voleybol Milli Takımı, Ali Topaloğlu (Atletizm-Özel sporcu), Havva Elmalı (Görme engelli atlet), Büşra Ün (Paralimpik tenisçi), Talha Ahmet Erdem (Judo-Özel sporcu), Bahattin Hekimoğlu (Engelli okçu)Boğaziçi Üniversitesi spor elçisi: Erden EruçErdoğan Dulda Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Necdet Turhan (Görme engelli dağcı ve atlet)Özel başarı ödülü: İrem Yaman (Milli tekvandocu)En iyi spor programı: 90+ (NTV)En iyi spor yorumcusu: Emre ÖzcanEn iyi spor fotoğrafı: Mahmut CinciMerih Demiral: "Çok mutlu ve gururluyum"İtalya Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, aldığı ödül nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.Birçok önemli sporcuyla bir araya geldiklerini anlatan Merih, "Çok mutlu ve gururluyum. Organizasyonda emeği geçen herkese ve Boğaziçi Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir geceydi. Burada çok önemli sporcu arkadaşlarımız vardı. Özel sporcularımız buradaydı. Onlar bizim gururumuz. Onların başardıkları, yaptıkları olağanüstü. Hepimize örnek oluyorlar." diye konuştu.2019'un iyi geçtiğini vurgulayan Merih, "Özellikle milli takımla çok güzel başarılar yakaladık. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah bunu devam ettireceğiz. Çok güzel bir ortam var. İnşallah bu bozulmadan güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.Merih Demiral, Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve ciddi bir sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili ise, "Yusuf Yazıcı'ya da çok geçmiş olsun. İnşallah daha güçlü şekilde dönecek." şeklinde konuştu.Adil Gevrek: "Son 5 yılda büyük başarılara imza attık"Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, son 5 yılda yakaladıkları çıkışta emeği olanlar adına ödülü aldığını belirtti.Boğaziçi Üniversitesine teşekkür eden Gevrek, "Bizi bu ödüle layık gören, oy veren, seçen herkese teşekkür ediyorum. 5 yıl içinde bu güne kadar emek veren yöneticilerimize, futbolcu kardeşlerime, teknik ekiplere, taraftarımıza ve camiamıza da teşekkür ediyorum. Herkesin bunda emeği var. Bu ödülü onlar ve camiamız adına alıyoruz. Son 5 yılda büyük başarılara imza attık. Üç yıl içinde TFF 2. Lig'den Süper Lig'e çıktık. Çok anlamlı bir ödül olarak görüyoruz. Bizim için gurur verici. Bir Anadolu takımının Boğaziçi Üniversitesinde böyle bir ödüle layık görülmesi nedeniyle mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.2018-2019 sezonunu 5. bitirdiklerini hatırlatan Adil Gevrek, "Bu sezonu da en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İlk yarının son maçına Gaziantep FK karşısında çıkacağız. Hedefimiz 29 puan toplamaktı ama olmadı. İnşallah önünüzdeki hafta yapacağımız maçı kazanıp ilk yarıyı 26 puanla kapatırız. Geçen sene 5. olmuş bir takımdan beklentiler yüksek. Bunun farkındayız ama bu sezon lig biraz zor. En üstteki takımı yenip, en alttaki takıma yenilebiliyorsunuz. İkinci yarı daha da zor olacak." açıklamasını yaptı.Son dönemde tartışılan Video Yardımı Hakem (VAR) uygulamasına da değinen başkan Gevrek, şöyle konuştu:"VAR'ı en çok destekleyen kulübüz. Doğru ve olması gereken bir sistem. Yüzde 100 değil ama yüzde 80-90 oranında hataları giderebilecek bir sistem. Ancak VAR olmasına rağmen ciddi sıkıntılar yaşanıyor. VAR'ı adil bir yönetim olması için istiyoruz ama sonuçta sistemi kullananlar da insan. Bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Tabii ki hatalar olur ama bazı hataları VAR'ın görmemesi bizi düşündürüyor. İnşallah bundan sonra VAR daha doğru ve adaletli bir şekilde kullanılır."İbrahim Çolak: "Çok mutluyum"Cimnastikte dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, aldığı ödülden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.İbrahim, başarılarının devamının gelmesini ümit ettiğini aktararak, "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir organizasyon geçirdik, tarihi başarılar elde ettik. Sonucunda da bu şekilde ödüllendirilmek benim için çok büyük bir onur. İnşallah devamı gelir." şeklide konuştu.2019'un kendisi için iyi başlamadığını ancak yılın ikinci yarısında işlerin düzeldiğini dile getiren İbrahim Çolak, şu görüşlerini aktardı:"Başlangıçta 2019 yılı benim için iyi değildi. Birkaç farklı sakatlıkla uğraştım. Yılın ikinci yarısına kadar çok iyi gitmedi ve motivasyonum düşüyordu. Sonrasında Üniversite Yaz Oyunları'nda ikinci oldum. Birkaç farklı organizasyonda madalya aldım. Bunlar beni motive etti. Hedefimiz olan Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde gittim. Gitmeden önceki, gittiğimdeki ve sonrasındaki düşüncelerim çok farklıydı. Gidince sporcular daha kuvvetli ve motive oluyorlar. Her zaman yaptığım şeyi bir kere daha yapmak istedim. Heyecanlı ve farklı bir yarışmaydı. Sonucunda da tarihimizde ilk defa Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandık. İlk madalya da altın oldu. Çıta doğrudan yükseldi. İstiklal Marşı'mız okundu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandım. Bu yüzden de çok mutluyum. Kariyerimde başarmak istediğim birkaç şey vardı. Bunlar, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda madalya kazanmaktı. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum, bu yıl Dünya Şampiyonası'nda birinci oldum. Şimdi de olimpiyatlar var. Olimpiyatlarda en iyisini yapabilmek için çok sıkı bir antrenman programıyla çalışıyorum. Hedefimiz Tokyo'da bayrağımızı en yukarıya çektirmek, İstiklal Marşı'mızı dinletmek."Yasemin Adar: "Gelecek nesillere örnek olabiliyorsam ne mutlu bana"Türk spor tarihinde dünya şampiyonluğu kazanan ilk kadın güreşçi unvanına sahip Yasemin Adar, Macaristan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda rakibinin sakatlanan dizine hamle yapmaması nedeniyle Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.Bu ödüle layık görüldüğü için çok gururlu olduğunu aktaran Yasemin, şunları kaydetti:"Boğaziçi Üniversitesine çok teşekkür ederim. Birçok önemli sporcuyla bir arada olmak gurur verici. Macaristan'daki Dünya Şampiyonası'nda Macar rakibim sakatlandı. Ben de rakibimin sakat dizine hiç hamle yapmadan maçı idare etmeye çalıştım ve galip geldim. Sakatlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ben de zamanında çok büyük sakatlıklar yaşadım. Bundan dolayı fair play ödülüne layık görüldüm. Ben her zaman sporda kişiliğimle, centilmenliğimle ön planda olmayı çok seviyorum. Gelecek nesillere örnek olabiliyorsam ne mutlu bana. Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum."Hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize almak olduğunu aktaran Yasemin Adar, "2020'de Avrupa Şampiyonası'na, sonrasında da olimpiyat elemelerine en iyi şekilde hazırlanıp, 2020 Tokyo'ya gitmeyi hedefliyorum. Türk kadın güreşi çok iyi bir ivme kazandı. Başarı git gide artıyor. Elimizde olmayan tek madalya, olimpiyat madalyası. İnşallah onu da alır ülkemize bir gurur yaşatırız." değerlendirmesinde bulundu.Özel sporculara özel ödülTürkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Efkan Korkmaz, sporcularıyla gurur duyduklarını söyledi.Kendi bünyelerinde faaliyet gösteren Talha Ahmet ve Ali Topaloğlu ile basın mensuplarına açıklamada bulunan Korkmaz, "Bu ödülü özel sporcularımıza verdiği için Boğaziçi Üniversitesine teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın topluma kazandırılması çok önemli bir görev. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.Dünya şampiyonu milli judocu Talha Ahmet Erdem, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporun yaşı yoktur. Hangi yaşta olursanız olun sadece başlayın. Gençlerden spora başlamalarını istiyorum." derken, gülle atmada dünya şampiyonu Ali Topaloğlu ise "Çok mutluyuz. Buradan Cumhurbaşkanı'mıza, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.16 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı'nın gururu16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda yenilgisiz altın madalya kazanan ay-yıldızlı voleybol takımının kaptanı Pelin Eroktay, "Türkiye'yi gururlandırdığımız ve böyle bir ödüle kayık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Takım adına herkesin çok mutlu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Özge Arslanalp ise, "Milli formayı taşımak bizim için çok büyük bir onur. Böyle bir ortamda bulunduğumuz için hepimiz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.