27 Kasım 2018 Salı 13:04



27 Kasım 2018 Salı 13:04

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, "2019'da gerçekleşecek sukuk ihraç hacmimizi 500 milyon TL civarında düşünüyoruz. SPK'dan nihai onay alma aşamasındayız." dedi.Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.Zirvede düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Yenilenebilir Enerji Projeleri Finansmanında İslami Finans Araçlarının Kullanımı" başlıklı panelde konuşan Sümer, İslami finansmanda günümüzde arayış içinde olunan tüm faktörlerin bulunabildiğini söyledi.Sümer, yatırımcılar için varlığa dayalı finansmanın çok önemli olduğunu aktararak, "İslami finansman varlığa dayılı bir finansman. İslami finansmanın tabiatı etik, dolayısıyla finanse ettiğiniz uygulama yatırımcının sosyal etki, şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi hedeflerine uygun. Ayrıca, İslami finansmana baktığınızda finansal kapsayıcılık da çok önemli bir faktör." şeklinde konuştu."Enerji projelerinin finansmanı üzerinde çalışıyoruz"Türkiye'de gerçekleştirilen ilk sukuk ihraçlarına değinen Sümer, şu değerlendirmelerde bulundu:"Güneş enerjisi odaklanabileceğimiz önemli bir alan. Yeşil enerji projelerini sukuk ile finanse edebiliriz. Bu mükemmel bir uyum olur. Aktif Bank olarak biz bir yıldan beri enerji projelerinin finansmanı üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 30 projeye finansman sağladık. Bu projelerin kapasitesi yaklaşık 250 megavat civarında. Şimdi ikinci aşamaya geçmek istiyoruz.Çünkü bu projelerin finansmanını zaten temin ettik fakat kapasitemizi artırmak istiyoruz ve bunu da gelecek yıl planladığımız yeşil sukuku ihraç etmek suretiyle düşünüyoruz. Yine yenilikçi bir yapıya sahip olacak. 2019'da gerçekleşecek sukuk ihraç hacmimizi 500 milyon TL civarında düşünüyoruz. SPK'dan nihai onay alma aşamasındayız. Bu 500 milyon biyokütle, güneş ve yeşil enerji projelerine yöneltilecek."