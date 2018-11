9. Boğaziçi Zirvesi - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:16



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bu çağda güç odakları ve devletler arasında rekabetçi bir çekişmenin olmamasını beklemek naif bir temenniden ibaret kalabilir. Fakat rekabeti, karşı tarafı yok etme stratejisi uygulayacak düzeye taşımanın insanlık dışı olduğunu yüksek sesle haykırmaktan artık kimse geri durmamalıdır." ifadelerini kullandı.Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, 80 ülkeden iş adamı, siyasetçi ve fikir önderini İstanbul'da bir araya getirdi.İnsanlar, toplumlar ve ülkelerin güvenlik içinde müreffeh bir yaşam sürmek istediğini ancak dünya coğrafyasının çoğu bölgesi ve nüfusun büyük kısmının bu şansa sahip olamadığını aktaran Akıncı, entegre bölgesel bilgi ağları tarafından 2018 başında yayımlanan bir rapora göre, dünyanın 40'dan fazla ülkesinde savaş koşullarının hakim olduğunu anlattı.Akıncı, dünya nüfusunun yarısının günde 2 doların altında parayla geçinmeye çalıştığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Açlık, hastalık ve eğitimsizlik yoksulluğun yol açtığı yakıcı sorunlar olarak oldukça yaygındır. Tüm veriler küresel boyutta yaşanan bir krize işaret etmektedir. Bu kriz ve yarattığı sonuçlar dünya ölçeğinde barış ve kalkınma hedeflerine sahip çıkıp uğraş vermenin ne kadar gerekli olduğunun kanıtlarıdır. Bu çağda güç odakları ve devletler arasında rekabetçi bir çekişmenin olmamasını beklemek naif bir temenniden ibaret kalabilir.Fakat rekabeti, karşı tarafı yok etme stratejisi uygulayacak düzeye taşımanın insanlık dışı olduğunu yüksek sesle haykırmaktan artık kimse geri durmamalıdır. Her sıcak çatışma savaş endüstrisine kazandırmaktadır. Endüstriyel ölçeğin ötesinde sömürgeci ve yeni sömürgeci emellerini hayata geçiren kimi devletler de savaşların rantından istifade etmektedir. Ama uzun vade ve geniş ölçekte savaşlar tüm insanlığa kaybettirmektedir. Oysa barış koşulları kalkınmanın en önemli ivme kaynaklarından biridir. Barış ortamı yoksa sürdürülebilir kalkınma yoktur."Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ise Balkanlarda sınırlar genişlediği için piyasaların çoğaldığını ve bölündüğünü söyledi.Ivanov, şunları kaydetti:"İkinci zorluk ise profesyonel çalışanların ülkelerden ülkelere akışı. Devletler burada Balkanlardan gelen göçmenleri bazen kabul etmek istemiyorlar. Bunun yanı sıra yasa dışı göçmenler olduğunu görüyoruz. Bu insanların aslında göçünü engelleyemiyoruz. O yüzden de yasa dışı göçmenler kendi kaderlerini genellikle Avrupa merkezlerinde kurmaya çalışıyorlar ve buna uygun olarak yaşam planları yapmaya çalışıyorlar. Bizim bölgemiz boş kalıyor. Çünkü herkes büyük Avrupa şehirlerine gitmek istiyor. Bölgemizde bazı şirketler ikinci milenyumdan kalma yöntemlerle şirketlerini yönetmeye çalışıyorlar. Bu da bir risk getiriyor. Küresel piyasalarda rekabetçilikten uzaklaşır hale geliyorsunuz.""Türkiye'den yatırımcı bekliyoruz"Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Halid Nasser Al-Roudan da 2035 yılında ekonomik olarak daha gelişmiş bir ülke olmak için çalıştıklarını belirterek, yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla birçok proje gerçekleştirdiklerini kaydetti.Çeçenistan Başbakanı Muslim Huçiev, Türkiye'den yatırımcı beklediklerine işaret ederek, "Turizm, inşaat, teknoloji konularında Türk iş adamlarını bekliyoruz. Türk iş dünyasının imkanları geniş ve iyi bir bir tecrübeye sahipler. Sosyal alanda hastane ve okullar yapmaya karar verdik. Çeçenistan'da elverişli bir iklim var. Hem Çeçenistan halkı hem de Türk iş adamları bu iş birliğinden kazanır." ifadelerini kullandı.Ürdün Senato Başkanı Faysal Al-Fayez, Ürdün'ün her bir krizi minimum hasarla atlatmayı başardığını dile getirerek, "Ürdün barış dolu bir ülke. Biz her ülkeyle ilişkilerimizi mükemmel düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Suriye'deki krizden, toprak bütünlüğünün sağlanmasına kadar ve bağımsız bir Suriye ülkesinin kurulmasını hedefliyoruz ve bunun yakın zamanda gerçekleşmesini diliyoruz." diye konuştu.