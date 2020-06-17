9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 5. yılında kabri başında anıldı

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 5.yılında anıt mezarı başında korona tedbirleri kapsamında dualarla anıldı.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 5. yılında kabri başında anıldı
17.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:12
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 5.yılında anıt mezarı başında korona tedbirleri kapsamında dualarla anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, vefatının 5.yılında anıt mezarı başında resmi törenle anıldı. Atabey ilçesi İslamköy'de Çalca Tepe'deki anıt mezarda düzenlenen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, eski bakanlardan Hamdi Üçpınarlar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Süleyman Demirel'in doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, eski milletvekilleri ve Demirel ailesi katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştiren törene, protokol ve Demirel ailesinin dışında kimse alınmadı. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ankara Büyükelçiliği tarafından da çelenk gönderildi.

Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anıt mezarı güllerle donatılırken, tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından da dua edilmesiyle başladı. Daha sonra merhum Süleyman Demirel'in öz geçmişi okunurken, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi. Törenin ardından protokol, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeni Nihan Demirel Atasagun ve yakınlarına taziyede bulundu.

"Merhum Demirel bir demokrasi kahramanıydı"

Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, merhum Süleyman Demirel'in Türkiye'ye büyük hizmetler veren ve yasaklara karşı mücadele ortaya koyan bir demokrasi kahramanı olduğunu söyledi. Uysal, "Bugünden geriye baktığımızda Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçtiği andan itibaren liderlerimiz kendi tarihi dönemlerinde ülkemizin dünyayla bütünleşmesi, huzur içerisinde refahını paylaşabilmesi, işleyen bir demokrasi ve eşit fırsatlara sahip bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çabaladılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'le beraber kendi tarihi misyonunu görev aldığı dönem içerisinde layıkıyla yerine getirdi. Kendisi rahmetle anıyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Haber

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