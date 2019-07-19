Haberler» Güncel» Haber

9 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

19.07.2019 12:12
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında Bahçeli köyü mevkisindeki arazide bir grubun saklandığını belirledi.
Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Ezine Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ezine, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:23   Van'da bir haftada 1535 kaçak göçmen yakalandı
12:22   Akhisar Yıldırımspor'dan Başkan Dutlulu'ya teşekkür
12:22   'Detayları açıklama fırsatı bulduğum için mutluyum'
12:22   Dağlık alana düşüp yandı: 3 kişinin cesedine ulaşıldı
12:22   Pakistan'a hava sahasını kapatmanın faturası 8,5 milyar rupi
12:21   Başkan Çerçioğlu, Kavaklı Pazarı'nı ziyaret etti
12:21   Gaziantep'te 67 şişe kaçak içki ele geçirildi