Haberler » genel » 9 Ekim 2019 Haberleri

9 Ekim 2019 Haberleri

9 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

10.10.2019 00:229 Ekim 2019 Haberleri

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:23 Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti
00:22 9 Ekim 2019 Haberleri
00:09 Süper Ay'a bakmak için 7'den 70'e herkes sıraya girdi
23:38 Telabyad'da hareketli saatler
23:36 Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti
23:28 Selçuk Bayraktar: "Teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize...
23:11 En zor karar: "Anne mi evlat mı?"
10.10.2019 01:05:21