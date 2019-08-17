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9 FETÖ şüphelisinin yurt dışına kaçış planı suya düştü

9 FETÖ şüphelisinin yurt dışına kaçış planı suya düştü Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de aranan 9 FETÖ şüphelisi fiber tekneyle kaçmak isterken yakalandıMUĞLA - Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de aranan 9 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi, Sahil Güvenlik ve polisin ortak operasyonu...

17.08.2019 16:26
9 FETÖ şüphelisinin yurt dışına kaçış planı suya düştü
9 FETÖ şüphelisinin yurt dışına kaçış planı suya düştü
Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de aranan 9 FETÖ şüphelisi fiber tekneyle kaçmak isterken yakalandı
MUĞLA - Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de aranan 9 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi, Sahil Güvenlik ve polisin ortak operasyonu sonucu fiber tekneyle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Sahil Güvenlik ve polisin ortak çalışmasında Gümbet Limanı'ndan 8 metrelik fiber tekneye binen 1'i kadın ve 8'i erkek 9 kişi, takip sonucu denize açıldıktan kısa bir süre sonra Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan sağlık personeli H.B., öğretmenler A.U. ve H.E., mali müşavir İ.B., bilgisayar mühendisi K.A.D., Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli doçent M.Ş., esnaf olan M.C.S ve K.G. ile işsiz İ.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğine teslim edildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı, 3'ünün ise FETÖ/PDY üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edildi. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de aranan şüpheliler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
9 FETÖ şüphelisinin yurt dışına kaçış planı suya düştü

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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