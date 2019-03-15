15 Mart 2019, 11:38
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9 Futbolcusuyla FIFA'lık Olan Beşiktaş, Avrupa Kupaları'ndan Men Cezası Alabilir

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın başı ödemelerle ilgili sıkıntıda... Siyah beyazlı ekipte tam 9 futbolcu alacakları için FIFA'ya başvurmuş durumda. Beşiktaş'ın 31 Mart tarihine kadar 17 milyon euro ödeme yapması gerekiyor, eğer yapamazsa hem Avrupa kupalarına gidememe hem de puan silme yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Beşiktaş maddi kriz ile boğuşurken, büyük bir tehlike ile de karşı karşıya kaldı. Siyah-Beyazlı takımda son olarak Loris Karius 4 aylık alacağı olan yaklaşık 600 bin euro için FIFA'ya başvurmuştu. Alman kaleci dışında Pepe, Babel, Love, Quaresma, Veli, Tolgay, Gökhan Töre ve Medel de daha önce alacaklarının tahsili için FIFA'ya başvuruda bulunmuştu. Kartal'ın ilk planda 31 Mart 2019 tarihine kadar söz konusu futbolculara 17 milyon euro ödemesi gerekiyor.

EN AZ 1 YIL MEN CEZASI GELEBİLİR

Bu rakamın ödenmemesi halinde FIFA'dan Siyah-Beyazlı kulübe yönelik ciddi yaptırımlar gündeme gelecek. Yaptırımlar arasında en önemlisi Kartal'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında men edilebilme ihtimali. Ceza 1 yıl ya da daha fazla olabilecek. Ayrıca muhtemel ceza arasında bu sezon ya da gelecek sezon için puan silme yaptırımı da yer alıyor.

Avrupa, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (17)
HAHAHAHA: Burası Beşiktaş hani lan Burada imzalar kalplere atılırdı ahahahahaha
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MEHMET ALBAR: Beter olsunlar fb bjk gs düşmanları
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TUNÇ06: AH ALDILA BUNLAR AH...FB İÇERİDEN CANER VE GÖKANI AYARTILAR ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİLR SONU BU İŞTE ŞENOL EFENDİ GİTTİ AMA BAKIN BEŞAKTŞ KENDİ KADERİYLE BAŞ BAŞA KALDI ŞENOL VARSA BİR İŞİN İÇİN DE KANDIRMACA VAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.
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DEMİR : Ne oldu tüpçü gitti gelirler de gitti dimi fiko zaten siz bu çöküşü daha önce yaşayacaktınızda tüpçü olaya el attı sizi iki sene Şampiyon yaptı ama terim gelince işler bozuldu tabi bütün sıkıntınız bu yüzden ama daha da beter olucaksınız
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GALATASARAYLI: daha beter olun inşallah
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