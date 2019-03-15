9 Futbolcusuyla FIFA'lık Olan Beşiktaş, Avrupa Kupaları'ndan Men Cezası Alabilir

Beşiktaş maddi kriz ile boğuşurken, büyük bir tehlike ile de karşı karşıya kaldı. Siyah-Beyazlı takımda son olarak Loris Karius 4 aylık alacağı olan yaklaşık 600 bin euro için FIFA'ya başvurmuştu. Alman kaleci dışında Pepe, Babel, Love, Quaresma, Veli, Tolgay, Gökhan Töre ve Medel de daha önce alacaklarının tahsili için FIFA'ya başvuruda bulunmuştu. Kartal'ın ilk planda 31 Mart 2019 tarihine kadar söz konusu futbolculara 17 milyon euro ödemesi gerekiyor.

EN AZ 1 YIL MEN CEZASI GELEBİLİR

Bu rakamın ödenmemesi halinde FIFA'dan Siyah-Beyazlı kulübe yönelik ciddi yaptırımlar gündeme gelecek. Yaptırımlar arasında en önemlisi Kartal'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında men edilebilme ihtimali. Ceza 1 yıl ya da daha fazla olabilecek. Ayrıca muhtemel ceza arasında bu sezon ya da gelecek sezon için puan silme yaptırımı da yer alıyor.