9 günde 100 binlerce kitapsevere ev sahipliği yaptı

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kitapseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. 300'ün üzerinde yayınevi ve 550'yi aşkın markanın milyonlarca kitabın sergilendiği fuarda hikâyeden romana, şiirden sınava hazırlığa kadar farklı içerikte pek çok kitap okuyucuyla buluştu. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kitap tutkunlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan fuar, 9 günde 7'den 70'e 290 bin okuru misafir etti.

20.000 METREKARELİK ALAN DOLDU TAŞTI

İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan CNR Kitap Fuarı, bu yıl 20.000 metrekarelik alanda okurları ve yazarları bir araya getirdi. Bu yıl "Keşfet" teması ile kitap âşıklarının karşılayan fuar, imza günleri ve söyleşilerle birlikte adeta bir kültür şölenine dönüştü. Fuar süresince 350'den fazla söyleşi, seminer, panel ve sergi etkinliği gerçekleştirilirken, 600'ün üzerinde yazar da imza günü etkinliklerinde okuyucu kitlesi ile buluştu.