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9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi

Samsun'da, aldığı para cezası nedeniyle yarı açık cezaevine gönderilen 21 yaşındaki şahıs son 9 günde 4 kez firar etti. Son firarının ardından yine polis tarafından yakalandıktan sonra mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.

05.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:37

'da 9 gün içinde 4 kez cezaevinden kaçan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve adli işlemlerinin ardından tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, para cezasından dolayı Samsun Yarıaçık Cezaevine konulan 21 yaşındaki Y.E.K. tam 9 gün içinde 4 kez cezaevinden firar etti. Her defasında polis tarafından yakalanan Y.E.K, 3 Ocak'ta yine kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yine yakalanan Y.E.K, bugün yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.E.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak yine firar ettiği Samsun Yarıaçık Cezaevine gönderildi.

9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA


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