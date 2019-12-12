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9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban veren köyde yas

KASTAMONU'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Salih Emik (67), kızı ve torunu, İnebolu ilçesinde toprağa verildi.

12.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:129 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban veren köyde yas
– KASTAMONU'da, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Salih Emik (67), kızı ve torunu, ilçesinde toprağa verildi. Son 9 günde 6 kişiyi trafik kazasına kurban verdiklerini belirten Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, "Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Kaza, Kastamonu-İnebolu yolu Seydiler Yayla mevkiinde meydana geldi. Sis ve buzlanmanın etkili olduğu yolda sürücüsü Salih Emik'in (67) kontrolünden çıkan minibüs, karşı şeritten gelen TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüs şoförü Salih Emik, kızı Saliha Genç (40) ve torunu Yasin Emik'in (4) hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazada ölen Salih Emik ve torunu Yasin Emik Göçkün köyünde, kızı Saliha Genç ise Alaca köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ayrıca, 9 gün önce yine Göçkün köyünden Antalya'ya gitmek için ailesiyle birlikte yola çıkan Şahin Küm'un aracı, İnebolu Taşoluk köyü mevkiinde karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı.  Kazada araç sürücüsü Şahin Küm, eşi Nihal ve 1 yaşındaki bebekleri Şennur olay yerinde hayatlarını kaybetti. Araçta bulunan ailenin 3 yaşındaki kızı Evranur ve Satılmış Küm yaralandı.

AYNI KÖYDEN 6 KAYIP

Bu kapsamda, Göçkün köyü sakinleri, trafik kazalarında 9 günde 6 kayıp vermenin acısını yaşadı. Kazalarla ilgili konuşan Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, acılarının büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kelimelerin düğümlendiği yerdeyiz. Allah'ın takdir-i ilahisi böyle, 6 trafik kurbanı verdik. Mevlam, taksiratlarını af eylesin, geride kalanlara sabır sıhhat versin. Yaralı arkadaşımıza da acil şifalar versin diliyorum. Her şeyin bittiği yerdeyiz. Diyecek başka söz yok, sözün bittiği yer."


- İnebolu

İnebolu, Güncel

Kaynak: DHA

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