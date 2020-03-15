Menü
Haberler ›› Güncel ››9 il için zirai don uyarısı (2) - Güncel

9 il için zirai don uyarısı (2)

5 İL İÇİN DAHA UYARIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının düşmesiyle yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği açıklandı.

15.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:32
9 il için zirai don uyarısı (2)

5 İL İÇİN DAHA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının düşmesiyle yarından itibaren Edirne , Kırklareli , Tekirdağ , Kocaeli ve Sakarya 'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemle birlikte yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği kaydedildi. Yetkililer, zirai faaliyetlerle uğraşanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise pazartesi gününden itibaren Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da etkili olması beklenen zirai don uyarısı yapılmıştı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,


Kaynak: DHA

Etiketler : Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Edirne, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Güncel
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok Güncel
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı