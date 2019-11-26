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9 ilde bylock operasyonu 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27...

26.11.2019 08:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:36
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması (FETÖPDY) soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 27 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
9 ilde bylock operasyonu 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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