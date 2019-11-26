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9 ilde bylock operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27...

26.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:319 ilde bylock operasyonu: 15 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru,ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu  örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 27 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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