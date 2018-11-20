9 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı Kararı

KIRIKKALE merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında, 10 asker ile askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik Kırıkkale merkezli Balıkesir
, Şırnak
, Ankara
, Muğla
, Bursa
, Bitlis
, Edirne
ve Kars
'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 askerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün astsubay olduğu belirtildi. Askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında da yakalama kararı olduğu öğrenildi. A.Y., Y.Y., E.K., İ.E., Z.E., C.İ., A.S., M.K., Y.E.E., S.E. ve Ö.F.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. - Kırıkkale
Kırıkkale