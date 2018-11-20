20 Kasım 2018, 13:37
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9 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı Kararı

9 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı Kararı

KIRIKKALE merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında, 10 asker ile askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KIRIKKALE merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında, 10 asker ile askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik Kırıkkale merkezli Balıkesir, Şırnak, Ankara, Muğla, Bursa, Bitlis, Edirne ve Kars'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 askerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün astsubay olduğu belirtildi. Askerlikten ihraç edilen 1 kişi hakkında da yakalama kararı olduğu öğrenildi. A.Y., Y.Y., E.K., İ.E., Z.E., C.İ., A.S., M.K., Y.E.E., S.E. ve Ö.F.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. - Kırıkkale Kırıkkale
20 Kasım 2018 Salı 13:37