Haberler » Güncel » Haber

9 ilde fetö operasyonu: 11 gözaltı kararı

KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 11 askerden 3'ü gözaltına alındı.

30.09.2019 10:309 ilde fetö operasyonu: 11 gözaltı kararı
KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 11 askerden 3'ü gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:18 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
12:18 Hamsinin fiyatı düşüşe geçti
12:17 Dha istanbul bülteni-2
12:17 51 yıllık vefa poyraz anadolu lisesi depremde ağır hasar gören okullar arasında
12:16 Gönüllü gençlerden Vali Akın'a ziyaret
12:16 Aydın'ın yeni Emniyet Müdürü Ekici, göreve başladı
12:16 Çankaya'dan kalplere hayati dokunuş