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9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

KÜTAHYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, muvazzaf 10 astsubay ve Polis Akademisi ile ilişiği kesilen 2 eski öğrenci gözaltına alındı.

17.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:179 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

KÜTAHYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda, muvazzaf 10 astsubay ve Polis Akademisi ile ilişiği kesilen 2 eski öğrenci gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, muvazzaf astsubaylar ve Polis Akademisi eski öğrencilerinin aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya merkezli Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf astsubaylar Y.Ö., Ş.Ç., V.A., A.L., K.A., H.K., S.T., E.P., A.S. ve T.D. ile Polis Akademisi'nden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç. ve M.E.D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Kütahya'ya getirilerek, işlemlerine başlanacağı kaydedildi. Operasyon kapsamında, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



Polis Akademisi, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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