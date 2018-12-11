9 İlde Fetö Operasyonu: 27 Gözaltı Kararı

Muğla
'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 22'si muvazzaf, 5'i ihraç 27 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün 'Mahrem abileri' tarafından defalarca ardışık olarak ankesörlü ve/veya kontörlü hatlardan arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Muğla merkezli İstanbul
, Van
, Ankara
, İzmir
, Hatay
, Trabzon
, Ağrı
ve Kocaeli
illerinde deniz, hava ve kara kuvvetlerinde görevli 22 subay ile astsubay ile daha önce ihraç edilmiş açıkta olan 5 kişinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerinde bulunan kişiler gözaltına alındı. Çoğunluğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde görev yapan şüphelilerin, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılacak ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.
(İHA)
Muğla
11 Aralık 2018 Salı 08:21