9 İlde Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

GÜMÜŞHANE merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda; aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM
) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşhane merkezli Ankara
, Adana
, Tokat
, Kocaeli
, Manisa
, Muğla
, Mardin
ve Kırşehir
'de operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda; örgüt içinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen ve aktif görevde bulunan 1 yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve emekli 2 uzman çavuş gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Şhane
Güncel
Kaynak: DHA