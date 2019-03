Kaynak: AA

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın, 8-10 Mart tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bir ilkin yaşanacağını belirterek, "İstanbul'daki şampiyonada ilk kez otizmli, mental ve down sendromlu çocuklar ayrı gruplarda yarışacak." dedi.TOSSFED'in ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek ve Türkiye dahil 10 ülkeden 150 sporcunun katılacağı şampiyonanın tanıtım toplantısı Bayrampaşa'da WishMore Hotel'de yapıldı.Türkiye'de ikinci kez gerçekleşecek organizasyona milli takımın 8 kadın, 9 erkek olmak üzere 17 sporcuyla katılacağını açıklayan federasyon başkanı Birol Aydın, "Yola, her engellinin yapabileceği bir spor var, sloganıyla çıktık. 2012 yılında bayrağı aldığımız federasyonda kulüpleşme konusunda en başarılı federasyonuz. Amacımız Şırnak'ta da Edirne'de de spor yaptırılmayan çocuklara spor yaptırmak istiyoruz. Yıllar önce buradaki kardeşlerimiz belki de evlerine kapatılmış, bunlardan hiçbir şey olmaz denilen çocuklarımızdı. Şimdi onlar dünya, Avrupa şampiyonu oldu. Son yıllarda devletimiz ve özellikle Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle federasyonumuz altın çağını yaşıyor." ifadelerini kullandı.Türkiye dışında Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz, Faroe Adaları ve Norveç'ten sporcuların şampiyonada yer alacağını aktaran Aydın, "Biz otizmli, mental ve down sendromlu çocukları ayrı ayrı yarıştırıyoruz. Burada da bir ilki gerçekleştirerek İstanbul'daki şampiyonada otizmli, mental ve down sendromlu çocuklar ayrı gruplarda yarışacak. Ayrı ayrı yarışacaklar ve bu şampiyona bu bakımdan önemli olacak. Böylece dünyaya da rol model biz olacağız." şeklinde görüş belirtti.Tokyo'da 2020'de düzenlenecek Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda hedeflerinin altın madalya kazanmak olduğunu anlatan Aydın, "Olimpiyata dünyadan 16 kişi gidecek. Bu 16 sporcunun arasına sporcularımızı sokmak zorundayız. Eğer biz oraya zor gidip zor madalya alıyorsak, bu o kuralı kotayı suçu. Down sendromlular, mental ve otizmliler ayrı yarıştırmalı. Böyle olduğu sürece çeşitli branşlarda altın madalyalarımız olur. Bu zamanla aşılacak bir durum." ifadelerini kullandı.Bu şampiyonanın ailelerin engelli çocuklarını spora kazandırması için çok önemli olduğunu ifade eden Aydın, "Bu şampiyonaya İstanbul'da yaşayan bütün engelli çocuk sahibi aileleri ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon tamamen ücretsiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine çok büyük önem verdiğini vurgulayan Aydın şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımız şu an bir seçim ortamında. Kendisinin bize ayrı bir ilgisi var. Sporcularımızı ismiyle bilir. Kendisini her zaman yanımızda görmek isteriz. Cumhurbaşkanımız sürpriz yapmayı sever. Belki kendisi de gelir şampiyonayı izlemeye. Davetimizi gönderdik. Madalyaları kendisi için kazanacağız."Down sendromlu milli sporcu Münevver Yılmaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirerek, "İnşallah alacağım madalyaları Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim." diye konuştu.