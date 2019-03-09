9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

Kaynak: AA

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın, İstanbul'da devam eden 9. INAS Avrupa Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na birkaç sporcu göndermek istediklerini söyledi.Aydın, Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz ve Faroe Adaları'ndan 90 sporcunun katıldığı organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.Birol Aydın, dün başlayan şampiyonanın ilk gününün Türkiye adına iyi geçtiğini aktararak, "İlk gün yarışlarında sporcularımızdan beklediğimiz tüm madalyalar geldi. Bugün de madalya hedeflerimiz devam ediyor. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz. Bu şampiyonanın en büyük özelliklerinde biri de 9 ülkenin katılması. İlk kez bu kadar kalabalık bir katılım var." diye konuştu.Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı'nın organizasyona Avrupa şampiyonu unvanıyla başladığını vurgulayan Aydın, "Bu yılki hedefimiz de takım halinde Avrupa şampiyonu olmak. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 1 veya 2 sporcu gönderip kürsü görmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Organizasyona çok iyi hazırlandıklarını aktaran Birol Aydın, "Ülkemiz 9. INAS Avrupa Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Hem organizasyon hem de konaklama konusunda Türkiye olarak Avrupa'ya ders veriyoruz. Şu anda konuklarımız çok mutlu. Tesisleşme, ulaşım ve konaklama konusunda Türkiye, artık bir numara. Avrupa'ya yol gösteriyoruz." şeklinde görüş belirtti.Milli sporcuların şampiyonada kazanacakları madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürmek istediğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:"Avrupa ülkelerinin temsilcilerine 'Biz sizden daha şanslıyız.' dedim. Ülkemizde engellisini, yaşlısını, özellikle de özel sporcuları seven bir Cumhurbaşkanı var. Bütün sporcularım, alacakları madalyaları Cumhurbaşkanımıza götürmek istediklerini söylüyorlar. Bundan dolayı büyük bir heyecan var. Hangi sporcuma sorsam, 'Başkanım inşallah Allah bana yardım edecek, ben de madalyamı Cumhurbaşkanımıza götüreceğim.' diyor."