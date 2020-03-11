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9. Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın kapılarını açıyor

Karacabey'in en önemli fuarlarından biri olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor.

11.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:16
9. Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın kapılarını açıyor
Karacabey 'in en önemli fuarlarından biri olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Karacabey, Ekonomi

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