9. Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yarın kapılarını açıyor
Karacabey'in en önemli fuarlarından biri olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor.
11.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:16
Karacabey 'in en önemli fuarlarından biri olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor.
Kaynak: Dunya.com
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