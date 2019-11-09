9 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven: Zorlukların üstesinden geldiğiniz zaman iyi bir antrenör oluyorsunuz
"Geçen sezon mevcut durum içinde kurulabilecek en iyi kadroyu kurduk"
"Bahanelere, mazeretlere sığınmak yerine koçluk kaliteni ortaya çıkarmak daha önemli"
"Galatasaray beni istemeyene kadar buradayım"
"Avrupa'da kulüp çalıştırmak isterim"
"Şansım Galatasaray, şanssızlığım Ekrem Memnun'dan sonra gelen ilk Türk antrenör olmam"
"Milli takım her Türk antrenörün hayalinde vardır"
"En büyük hayalim erkek takımı çalıştırmak ve Avrupa arenasına çıkmak"
"Borç kalmadı"
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: 81 ilden katılımcılarla Atatürk'e yakışır bir 10 Kasım Koşusu olacak
SÜPER LİG
15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor
17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
17.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek. (Basına kapalı)
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 BŞB Erzurumspor - Akhisarspor
16.30 İstanbulspor - Ekol Göz Menemenspor
16.30 Giresunspor - Osmanlıspor FK
19.00 Altay - Fatih Karagümrük
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG
İki ligde de 12'nci hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇINA DOĞRU
A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacağı İzlanda Milli Takımı, Antalya'ya gelerek kampa girecek.
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka
15.15 Frutti Extra Bursaspor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen
20.00 Sigortam.net İTÜ Basket - Teksüt Bandırma
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 Samsun Canik Belediyespor - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
13.30 Çankaya Üniversitesi - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
14.00 İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor
15.15 Galatasaray - Birevim Elazığ İl Özel İdare
16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları
15.00 Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt
18.00 Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas
19.30 Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor
GOLF
Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası devam edecek.
MOTOKROS
Afyonkarahisar'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında bugün ve yarın, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları yapılacak.
AVRUPA LİGLERİ
15.00 Deportivo Alavés - Real Valladolid (Enes Ünal)
17.30 Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
18.00 Southampton - Everton (Cenk Tosun)
18.00 Valencia - Granada (İsmail Köybaşı)
19.30 Brest - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
20.30 Leicester City - Arsenal (Çağlar Söyüncü)
20.30 Eibar - Real Madrid (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
22.00 Lille - Metz (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)
23.00 Barcelona - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)