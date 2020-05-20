9 katlı binanda korkutan yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

9 katlı binanda korkutan yangın
20.05.2020 23:51 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:55

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 9 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 4'üncü kata da sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangında, vatandaşlar sokağa döküldü.


Yangın, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi 46/27 sokakta bulunan 9 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4'üncü kata da sıçradı. Alevleri gören bina sakinleri durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada paniğe kapılan bazı bina sakinleri kendilerini dışarıya atarken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde her iki dairedeki yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken, ölü ve yaralanma olayının yaşanmadığı olayda, dumanlar diğer dairelere de tesir etti.


Öte yandan, 3'üncü katta prize takılı telefondan çıktığı iddia edilen yangınla ilgili, ekiplerce soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabağlar, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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