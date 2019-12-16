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9. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Siirt'te bir apartmanın 9'uncu katından düşen kadın ağır yaralandı.

16.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:309. kattan düşen kadın ağır yaralandı
'te bir apartmanın 9'uncu katından düşen kadın ağır yaralandı.
Olay, Hz. Fakirullah Mahallesi 1758. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda bulunan Ö.O., iddiaya göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine çakıldı. Durumu gören komşularının vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ö.O.'nun düşmesini şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
(İHA)

Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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