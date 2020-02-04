9 Kere Leyla Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ezel Akay'ın üstlendiği film
in başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu paylaşıyor.Yönetmen:
Ezel AkaySenaryo:
Ezel AkayOyuncular:
Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin SanguFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
9 Kere LeylaYapımcı Firma:
Kontak FİlmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
20.03.2020 9 Kere Leyla Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.