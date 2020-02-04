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9 Kere Leyla Filmi

9 Kere Leyla filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 9 Kere Leyla filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

04.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:589 Kere Leyla Filmi
Yönetmenliğini ve senaristliğini Ezel Akay'ın üstlendiği film in başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu paylaşıyor.


Yönetmen: Ezel Akay
Senaryo: Ezel Akay
Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: 9 Kere Leyla
Yapımcı Firma: Kontak Fİlm
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 20.03.2020

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Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Ezel Akay, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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