9 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

İRAN'ın batısındaki Hoy kentinde dün saat 8.53'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van 'ın Başkale ilçesinde yıkıma yol açtı. Sınır mahalleler olan Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler'de çok sayıda ev yıkılırken 4'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı. Hoy kenti saat 19.00'da, 5.9'luk depremle ikinci kez sarsıldı. Büyük korku ve endişeye neden olan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün akşam saatlerinde yaralıları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta ise ağır hasar meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü İran 'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki iki deprem, sınır kenti olan Van'da yıkıma neden olurken, Hakkari, Iğdır, Kars ve Ağrı'da da hissedildi. İlk depremde, Başkale'nin Özpınar Mahallesi'nde yaşayan Reis Furat ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile yine aynı köyde yaşayan akrabalar Ekrem, Aydın, ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde Ferhat Turca yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. Yaralılar Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Yaralılardan 12'si taburcu edilirken, dün akşam saatlerinde Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altında bulunan yaralıları ziyaret eden içişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda da bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada yarılılardan 2'sinin yoğun bakımda olduğunu, diğer yaralıların durumunun ise orta ve iyi seviyede olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, dünkü açıklamasaında, Başkale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki ikinci depremde, yaptıkları tespit ve tetkiklerde ise herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığını belirtirken, yaşanan depremde 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700 konutta ise ağır hasar meydana geldiğini söyledi. Meydana gelen ilk depremin ardından yaraların sarılması için de yoğun bir çalışma başlatıldı. Bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılırken, diğer taraftan da AFAD ve Kızılay tarafından çadırlar kurulup, dün akşam saatlerinden itibaren depremzedelere sıcak yemek verilmeye çalışılıyor. Yetkililer, bölgeye yardım malzemelerinin gönderilmesine devam edildiğini ve bu çalışmaların süreceğini belirtti.

HAYATINI KAYBEDEN 9 KİŞİNİN CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Bu arada depremde hayatını kaybeden 9 kişi için de Başkale Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Abdulahad Arvas, İrfan Kartal, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, askeri ve polis yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını ardından Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reis Furat çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile aynı köyden olan Ekrem Tosun, Aydın Tosun ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ferhat Turca'nın cenazaleri toprağa verilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi.

- Başkalevan